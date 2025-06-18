Медведев согласился, что задача СКА – Кубок Гагарина: «Другой задачи быть не может»
Александр Медведев заявил, что победа в Кубке Гагарина остается задачей СКА.
– В чем причина неудачного сезона СКА?
– В результате неудачного сезона были приняты такие меры в отношении совета директоров и тренерского штаба.
Хочется пожелать удачи новому составу совета директоров, тренерскому штабу, Игорю Ларионову, который работал в СКА, когда я был президентом клуба. Хочется, чтобы сохранилась эта атакующая игра команды, которая отличается красотой и забитыми голами. Ну и, конечно, чтобы были титулы.
– Задача – это Кубок Гагарина?
– Конечно, другой задачи в СКА быть не может, – сказал экс-президент СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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