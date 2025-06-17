«Спартак» заплатил «Сочи» 25 млн рублей за Волохина («СЭ»)

Евгений Волохин перешел в «Спартак» из «Сочи» за 25 млн рублей.

Об этом сообщает колумнист «Спорт-Экспресса » Игорь Еронко .

В прошлом сезоне Евгений Волохин провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 3,48 шайбы и отражая 90,1% бросков.

Сегодня «Сочи» обменял вратаря в «Спартак » на денежную компенсацию.