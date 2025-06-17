«Спартак» заплатил «Сочи» 25 млн рублей за Волохина («СЭ»)
Евгений Волохин перешел в «Спартак» из «Сочи» за 25 млн рублей.
Об этом сообщает колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.
В прошлом сезоне Евгений Волохин провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,48 шайбы и отражая 90,1% бросков.
Сегодня «Сочи» обменял вратаря в «Спартак» на денежную компенсацию.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости