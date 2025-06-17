Черкас о Ротенберге: «Хотелось бы, чтобы он продолжал работать в КХЛ. Достаточно медийное лицо, амбиции не до конца реализованы. Обратной замены тренера в СКА не произойдет, думаю»

Сергей Черкас не считает, что СКА вернет Романа Ротенберга на пост тренера.

Ранее петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

– Это большая потеря для КХЛ, что он не будет там тренировать?

– Конечно! Если честно, мне бы очень хотелось, чтобы он продолжал работать в каком-нибудь клубе КХЛ, потому что он достаточно медийное лицо. В принципе, я думаю, что его тренерские амбиции не до конца реализованы. Все равно у него есть желание доказать, что он, способный тренер, и может добиваться больших результатов.

– Как думаете, отдых от работы в КХЛ может полезно сказаться на карьере Ротенберга?

– Думаю, перезагрузка тоже, в общем-то, нужна. Переоценка своих ценностей. Проанализировать ту работу, которая проделана. Я уверен, что Роман Борисович будет продолжать работать рано или поздно в КХЛ. Выводы будут сделаны, и уже с тем багажом позитивного опыта и тех неудач, он войдет в тренерский цех более мудрым и подготовленным.

– Если СКА Ларионова провалится на старте, допускаете ли вы обратную замену тренера?

– Я думаю, так не произойдет. Мы все желаем СКА удачи и побед! – сказал бывший вратарь и тренер СКА.