Ткачак – 3-й год подряд лидер «Флориды» по очкам в плей-офф. У него, Райнхарта и Верхэге по 23 балла в этом Кубке Стэнли
Мэттью Ткачак третий год подряд стал лидером «Флориды» по очкам в плей-офф.
«Пантерс» выиграли Кубок Стэнли, оказавшись сильнее «Эдмонтона» в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2).
Ткачак разделил звание лучшего бомбардира команды с Сэмом Райнхартом и Картером Верхэге. Все три форварда набрали по 23 очка.
В прошлом розыгрыше плей-офф, который завершился победой «Флориды», в активе Ткачака было 22 балла – лучший результат в команде наряду с Александром Барковым.
В Кубке Стэнли-2023, когда «Пантерс» дошли до финала и уступили «Вегасу» (1-4), Ткачак единолично стал лучшим бомбардиром команды – 24 очка.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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