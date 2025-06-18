Ткачак – 3-й год подряд лидер «Флориды» по очкам в плей-офф. У него, Райнхарта и Верхэге по 23 балла в этом Кубке Стэнли

Мэттью Ткачак третий год подряд стал лидером «Флориды» по очкам в плей-офф.

«Пантерс » выиграли Кубок Стэнли, оказавшись сильнее «Эдмонтона » в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2).

Ткачак разделил звание лучшего бомбардира команды с Сэмом Райнхартом и Картером Верхэге. Все три форварда набрали по 23 очка.

В прошлом розыгрыше плей-офф, который завершился победой «Флориды», в активе Ткачака было 22 балла – лучший результат в команде наряду с Александром Барковым .

В Кубке Стэнли-2023, когда «Пантерс» дошли до финала и уступили «Вегасу» (1-4), Ткачак единолично стал лучшим бомбардиром команды – 24 очка.

Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Форвард «Флориды» забросил 15 шайб в 23 играх в розыгрыше плей-офф НХЛ