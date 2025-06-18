  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачак – 3-й год подряд лидер «Флориды» по очкам в плей-офф. У него, Райнхарта и Верхэге по 23 балла в этом Кубке Стэнли
3

Ткачак – 3-й год подряд лидер «Флориды» по очкам в плей-офф. У него, Райнхарта и Верхэге по 23 балла в этом Кубке Стэнли

Мэттью Ткачак третий год подряд стал лидером «Флориды» по очкам в плей-офф.

«Пантерс» выиграли Кубок Стэнли, оказавшись сильнее «Эдмонтона» в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2).

Ткачак разделил звание лучшего бомбардира команды с Сэмом Райнхартом и Картером Верхэге. Все три форварда набрали по 23 очка.

В прошлом розыгрыше плей-офф, который завершился победой «Флориды», в активе Ткачака было 22 балла – лучший результат в команде наряду с Александром Барковым.

В Кубке Стэнли-2023, когда «Пантерс» дошли до финала и уступили «Вегасу» (1-4), Ткачак единолично стал лучшим бомбардиром команды – 24 очка.

Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Форвард «Флориды» забросил 15 шайб в 23 играх в розыгрыше плей-офф НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМэттью Ткачак
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoФлорида
logoАлександр Барков
рейтинги
logoСэм Райнхарт
logoКартер Верхэге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткачак о Бобровском: «Наша опора, самая важная часть команды. Он невероятен, дает нам шанс каждый вечер. Нам повезло, что он у нас есть, я многому у него научился»
5вчера, 21:20
Ткачак об игре против Макдэвида: «Он отчаянно хочет выиграть Кубок Стэнли, но и мы тоже. Он талантлив, как никто другой в НХЛ, его очень трудно закрыть – не думаю, что это возможно»
516 июня, 20:37
Мэттьюс, Айкел, Мэттью и Брэди Ткачаки, Куинн Хьюз и Макэвой – первые хоккеисты в составе США на Олимпиаду-2026
1016 июня, 17:41
Главные новости
Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»
3 минуты назад
Морис выиграл второй Кубок Стэнли в карьере – оба с «Флоридой». Он работает главным тренером в НХЛ с 1995 года
418 минут назад
«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м
534 минуты назад
Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом
1536 минут назад
Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается
846 минут назад
Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время
18сегодня, 03:20
«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м
13сегодня, 03:15
Райнхарт сделал покер в 6-м матче с «Эдмонтоном» – повторение рекорда финалов Кубка Стэнли. Форвард «Флориды» – 1-й с 1957 года игрок с таким достижением
9сегодня, 03:12
«Флорида» – 3-й клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли 2 раза подряд в эпоху потолка зарплат. В сезонах с 82-матчевой регуляркой – 2-й за этот период
6сегодня, 03:09
Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Форвард «Флориды» забросил 15 шайб в 23 играх в розыгрыше плей-офф НХЛ
108сегодня, 03:02
Ко всем новостям
Последние новости
Райнхарт забросил 7 шайб в финале Кубка Стэнли и повторил лучший результат в НХЛ после 1922 года. Столько же забивали Беливо, Босси и Гретцки
26 минут назад
Сергей Черкас: «Овечкин – фанат хоккея. Саша может появиться в «Динамо» и поработать на благо хоккея в России»
3вчера, 21:57
Агент Бурдасова: «Ищем команду определенного уровня. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места»
4вчера, 21:37
Ягр об игре Маршанда и Перри: «Не думаю, что их время на исходе. Раньше НХЛ была жестче, теперь она более скоростная. Если вы хорошо катаетесь, вам проще»
вчера, 20:50
Дмитрий Васильев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Можно и папуасами заменить. Французы будут статистами на Играх. Мировой хоккей здорово потерял из-за отсутствия россиян»
4вчера, 20:24
Лайл продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года. Зарплата – около 35 млн рублей за сезон
вчера, 19:47
Макдэвид о «Флориде»: «Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно. С ними нелегко»
3вчера, 19:12
Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»
3вчера, 18:17
Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»
1вчера, 17:59
Коростелев подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года («Чемпионат»)
8вчера, 17:33