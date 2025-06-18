Ткачак о Бобровском: «Наша опора, самая важная часть команды. Он невероятен, дает нам шанс каждый вечер. Нам повезло, что он у нас есть, я многому у него научился»
Мэттью Ткачак высоко оценил вклад Сергея Бобровского в успехи «Флориды».
«Пантерс» ведут в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2. 6-я игра финала Кубка Стэнли начнется 18 июня в 03:00 по московскому времени.
«Без него мы бы не оказались в таком положении. Просто посмотрите на объем работы, которую он проделал с тех пор, как я здесь, в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он был нашей опорой, самой важной частью команды.
Он просто невероятен каждый вечер, дает нам шанс каждый вечер. Нам так повезло, что он у нас есть.
Его спокойствие, и то, как он работает, как он готовится, он просто профессионал и тот, на кого я во многом полагаюсь, и я многому у него научился – даже несмотря на то, что он вратарь», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Miami Herald
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