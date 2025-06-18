  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачак о Бобровском: «Наша опора, самая важная часть команды. Он невероятен, дает нам шанс каждый вечер. Нам повезло, что он у нас есть, я многому у него научился»
0

Ткачак о Бобровском: «Наша опора, самая важная часть команды. Он невероятен, дает нам шанс каждый вечер. Нам повезло, что он у нас есть, я многому у него научился»

Мэттью Ткачак высоко оценил вклад Сергея Бобровского в успехи «Флориды».

«Пантерс» ведут в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2. 6-я игра финала Кубка Стэнли начнется 18 июня в 03:00 по московскому времени.

«Без него мы бы не оказались в таком положении. Просто посмотрите на объем работы, которую он проделал с тех пор, как я здесь, в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он был нашей опорой, самой важной частью команды.

Он просто невероятен каждый вечер, дает нам шанс каждый вечер. Нам так повезло, что он у нас есть.

Его спокойствие, и то, как он работает, как он готовится, он просто профессионал и тот, на кого я во многом полагаюсь, и я многому у него научился – даже несмотря на то, что он вратарь», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Miami Herald
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoФлорида
logoМэттью Ткачак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маршанд, Бобровский и Беннетт – главные претенденты на «Конн Смайт» по версии авторов сайта НХЛ
22сегодня, 06:30
Экблад о Бобровском: «Еще одна потрясающая игра. Мы его любим, он лучший»
515 июня, 22:02
Морис о Бобровском: «Элитный игрок, которого мы порой недооцениваем, воспринимаем его игру как должное. Спокойствие Сергея передается команде»
915 июня, 20:57
Главные новости
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Эдмонтон» при счете 3-2 в финальной серии
12311 минут назад
Никитин о реакции игроков «Локомотива» на его уход: «После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили»
617 минут назад
ИИХФ о Франции на ОИ-2026: «Финальное решение по России было за МОК. Одной из его рекомендаций был запрет на участие в командных соревнованиях»
127 минут назад
Никитин о том, звал ли Радулова в ЦСКА: «Санька идет своей дорогой, а мы – своей. Остаемся близкими по духу людьми»
7сегодня, 20:57
Депутат Свищев о словах Фетисова: «Не соглашусь. Мы хоккейная держава, один из мировых лидеров. Доказательство – количество наших игроков в НХЛ»
4сегодня, 20:11
Никитин об отставке из ЦСКА в 2021-м: «Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей. Принял новый вызов как мотивацию, дальнейший шаг в развитии»
16сегодня, 19:55
Драйзайтль о Скиннере: «Он был великолепен в 4-м матче, это мы его подвели. Мы верим в него»
сегодня, 19:28
Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Пропускаем 5-й крупный турнир подряд. Это отражается на нашем хоккее. Не с кем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу»
3сегодня, 18:57
Никитин о том, что фанаты «Локомотива» обиделись на него: «Вопросов нет, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили»
39сегодня, 18:46
Генменеджер Канады о недопуске России на ОИ-2026: «Разочаровывает, что их не будет, но это не то, что могут контролировать участники турнира»
16сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Черкас: «Овечкин – фанат хоккея. Саша может появиться в составе «Динамо» и поработать на благо хоккея в России»
14 минут назад
Агент Бурдасова: «Ищем команду определенного уровня. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места»
34 минуты назад
Ягр об игре Маршанда и Перри: «Не думаю, что их время на исходе. Раньше НХЛ была жестче, теперь она более скоростная. Если вы хорошо катаетесь, вам проще»
сегодня, 20:50
Дмитрий Васильев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Можно и папуасами заменить. Французы будут статистами на Играх. Мировой хоккей здорово потерял из-за отсутствия россиян»
2сегодня, 20:24
Лайл продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года. Зарплата – около 35 млн рублей за сезон
сегодня, 19:47
Макдэвид о «Флориде»: «Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно. С ними нелегко»
3сегодня, 19:12
Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»
2сегодня, 18:17
Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»
1сегодня, 17:59
Коростелев подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года («Чемпионат»)
8сегодня, 17:33
Волохин проходит сборы с «Канадиенс» в Монреале. Вратарь был выбран клубом на драфте НХЛ-2023 под 144-м номером
3сегодня, 16:59Фото