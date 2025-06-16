Ткачак об игре против Макдэвида: «Он отчаянно хочет выиграть Кубок Стэнли, но и мы тоже. Он талантлив, как никто другой в НХЛ, его очень трудно закрыть – не думаю, что это возможно»
Мэттью Ткачак высказался об игре против Коннора Макдэвида.
«Флорида» ведет в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2.
«Макдэвид отчаянно хочет выиграть Кубок Стэнли, но и мы тоже.
Он, очевидно, талантлив, как никто другой в лиге. Его очень трудно закрыть – я не думаю, что это возможно.
Можно просто попытаться ограничить его настолько, насколько это возможно», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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