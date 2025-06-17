  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Драйзайтль о Скиннере: «Он был великолепен в 4-м матче, это мы его подвели. Мы верим в него»
0

Драйзайтль о Скиннере: «Он был великолепен в 4-м матче, это мы его подвели. Мы верим в него»

Леон Драйзайтль заявил, что в «Ойлерс» верят во вратаря Стюарта Скиннера.

18 июня «Флорида» примет «Эдмонтон» в 6-й игре финала Кубка Стэнли при 3-2 в серии. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

Ворота «Ойлерс» будет защищать Стюарт Скиннер. Он был заменен в 2 своих последних стартах – сначала в 3-м периоде 3-го матча (1:6), а затем после 1-го периода 4-й игры (5:4).

«Он делает это уже много лет подряд. В прошлом году мы дошли до 7-й игры финала Кубка Стэнли. Он был великолепен в плей-офф. В этом сезоне у него были невероятные игры.

Есть просто фактор доверия, когда знаешь, что он может выполнить работу для нас. В 4-й игре он был великолепен в первом периоде. Он был бесподобен. Это мы его подвели. Могу себе представить, как тяжело вратарям. Я не вратарь, но мне кажется, что это, вероятно, несправедливо.

Мы полностью верим в него и с нетерпением ждем возможности вернуть серию домой», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
logoЭдмонтон
logoСтюарт Скиннер
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoЛеон Драйзайтль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид о «Флориде»: «Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно. С ними нелегко»
3сегодня, 19:12
Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-й игре финала Кубка Стэнли. Он был заменен в 3-м и 4-м матчах
16сегодня, 16:50
«Флорида» может стать третьей командой в истории, которая выиграет первые два Кубка Стэнли на домашнем льду
3сегодня, 08:47
Главные новости
Депутат Свищев о словах Фетисова: «Не соглашусь. Мы хоккейная держава, один из мировых лидеров. Доказательство – количество наших игроков в НХЛ»
130 минут назад
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Эдмонтон» при счете 3-2 в финальной серии
10340 минут назад
Никитин об отставке из ЦСКА в 2021-м: «Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей. Принял новый вызов как мотивацию, дальнейший шаг в развитии»
1246 минут назад
Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Пропускаем 5-й крупный турнир подряд. Это отражается на нашем хоккее. Не с кем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу»
3сегодня, 18:57
Никитин о том, что фанаты «Локомотива» обиделись на него: «Вопросов нет, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили»
24сегодня, 18:46
Генменеджер Канады о недопуске России на ОИ-2026: «Разочаровывает, что их не будет, но это не то, что могут контролировать участники турнира»
15сегодня, 18:32
Губерниев о словах Фетисова про статус России в хоккее: «Горькая правда. Мы сохранили институт сборной, здесь молодцы ФХР и Ротенберг. Но инициативу на мировой арене мы теряем»
21сегодня, 17:54
Никитин о возвращении в ЦСКА: «Выиграли с «Локомотивом» чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям я решил, что нужно двигаться дальше. Уже вовсю за работой»
47сегодня, 17:25
Роман Ротенберг: «Кубок Росконгресса в этом году посвящен 80-летию Победы и герою фронта Сологубову. Его история вдохновляет, участвовать в таком турнире – большая честь»
11сегодня, 17:14
Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-й игре финала Кубка Стэнли. Он был заменен в 3-м и 4-м матчах
16сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Можно было и папуасами заменить. Французы будут статистами на Играх. Мировой хоккей здорово потерял из-за отсутствия россиян»
117 минут назад
Лайл продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года. Зарплата – около 35 млн рублей за сезон
54 минуты назад
Макдэвид о «Флориде»: «Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно. С ними нелегко»
3сегодня, 19:12
Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»
2сегодня, 18:17
Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»
1сегодня, 17:59
Коростелев подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года («Чемпионат»)
8сегодня, 17:33
Волохин проходит сборы с «Канадиенс» в Монреале. Вратарь был выбран клубом на драфте НХЛ-2023 под 144-м номером
3сегодня, 16:59Фото
Борис Михайлов: «Никитин сможет сделать ЦСКА еще сильнее, жду от команды побед. С ним клуб будет претендовать на Кубок Гагарина»
5сегодня, 16:27
Дриджер заработает 60-65 млн рублей за сезон в «Тракторе» (Metaratings)
сегодня, 15:55
Тарасова о недопуске России на ОИ-2026: «Не знаю, у кого теплилась надежда, что хоккейной сборной разрешат участвовать. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции, не будут допущены»
6сегодня, 15:37