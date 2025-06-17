Драйзайтль о Скиннере: «Он был великолепен в 4-м матче, это мы его подвели. Мы верим в него»

Леон Драйзайтль заявил, что в «Ойлерс» верят во вратаря Стюарта Скиннера.

18 июня «Флорида » примет «Эдмонтон» в 6-й игре финала Кубка Стэнли при 3-2 в серии. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

Ворота «Ойлерс» будет защищать Стюарт Скиннер . Он был заменен в 2 своих последних стартах – сначала в 3-м периоде 3-го матча (1:6), а затем после 1-го периода 4-й игры (5:4).

«Он делает это уже много лет подряд. В прошлом году мы дошли до 7-й игры финала Кубка Стэнли. Он был великолепен в плей-офф. В этом сезоне у него были невероятные игры.

Есть просто фактор доверия, когда знаешь, что он может выполнить работу для нас. В 4-й игре он был великолепен в первом периоде. Он был бесподобен. Это мы его подвели. Могу себе представить, как тяжело вратарям. Я не вратарь, но мне кажется, что это, вероятно, несправедливо.

Мы полностью верим в него и с нетерпением ждем возможности вернуть серию домой», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .