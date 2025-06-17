Макдэвид о «Флориде»: «Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно. С ними нелегко»

Коннор Макдэвид высказался об игре против «Флориды».

18 июня «Пантерс» примут «Эдмонтон » в 6-й игре финала Кубка Стэнли при 3-2 в серии. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

«Неважно, играешь ты против Баркова или кого-то еще, это сложно.

Они играют в очень, очень солидный хоккей. С ними нелегко», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .