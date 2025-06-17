«Флорида» может стать третьей командой в истории, которая выиграет первые два Кубка Стэнли на домашнем льду

«Флорида» побеждает «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» ведут в финальной серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 18 июня во Флориде.

«Флорида» может стать третьей командой после «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона», которая выиграет каждый из двух своих первых Кубков Стэнли на домашнем льду.

Букмекеры дают коэффициент 1.66 на победу «Флориды в шестом матче. 2.38 – «Эдмонтон» победит и вернет серию в Канаду.

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