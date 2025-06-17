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Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-й игре финала Кубка Стэнли. Он был заменен в 3-м и 4-м матчах

Стюарт Скиннер будет защищать ворота «Эдмонтона» в 6-й игре финала Кубка Стэнли.

Он играл в воротах «Ойлерс» на утренней раскатке и позже подтвердил, что выйдет в старте на 6-й матч серии с «Флоридой».

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Пантерс» в 5-м матче финальной серии со счетом 2:5 (2-3). Ворота «Ойлерс» в этой игре защищал Кэлвин Пикар, который пропустил 4 шайбы после 18 бросков.

Стюарт Скиннер был заменен в 2 последних своих стартах – сначала в 3-м периоде 3-го матча (1:6), а затем после 1-го периода 4-й игры (5:4), в которой он пропустил 3 шайбы после 17 бросков.

18 июня «Флорида» примет «Эдмонтон» в 6-й игре финала Кубка Стэнли. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoФлорида
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