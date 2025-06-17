Генменеджер Канады о недопуске России на ОИ-2026: «Разочаровывает, что их не будет, но это не то, что могут контролировать участники турнира»

Генменеджер Канады разочарован недопуском России на ОИ-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит Россию.

Даг Армстронг высказался о том, что такие игроки, как рекордсмен НХЛ по голам Александр Овечкин , лучший бомбардир сезона-2024/25 Никита Кучеров и обладатель «Везина Трофи»-2019 Андрей Василевский , не сыграют на турнире.

«Разочаровывает, что их не будет на этом мероприятии, но это, безусловно, не то, что могут контролировать участники турнира.

Вы должны играть с командами, которые указаны в вашем расписании, и, к сожалению, на этот раз россиян там не будет», – приводит слова генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга The Washington Post.

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