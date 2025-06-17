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  • Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»
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Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»

Светлана Журова высказалась о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Инаугурация Кирсти Ковентри в качестве главы МОК еще не состоялась, поэтому пока действуют решения предыдущего руководства.

Международная федерация поторопилась, она могла еще подождать, но, видимо, ее поддавливали, в том числе Франция, которая теперь будет участвовать в турнире.

Для меня это недобросовестная конкуренция, не совсем честный спорт – на соревнованиях должны соревноваться сильнейшие. К сожалению, так не происходит. Русских не будет, значит, на одну сильную команду в борьбе за медали будет меньше», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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