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  • Тарасова о недопуске России на ОИ-2026: «Не знаю, у кого теплилась надежда, что хоккейной сборной разрешат участвовать. У меня ее не было. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции, не будут допущены»
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Тарасова о недопуске России на ОИ-2026: «Не знаю, у кого теплилась надежда, что хоккейной сборной разрешат участвовать. У меня ее не было. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции, не будут допущены»

Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Да что мы все расстраиваемся. Разве непонятно было, что нас не допустят? Не знаю, у кого теплилась надежда на то, что сборной разрешат участвовать. У меня ее не было.

Те, кто могут претендовать на ведущие позиции в том или ином виде, не будут допущены. Поэтому надо готовиться к следующему четырехлетнему циклу, работать как никогда», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Как выглядел бы топ-6 игроков России на Олимпиаде-2026. Версия Спортса‘‘

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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