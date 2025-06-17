Волохин проходит сборы с «Канадиенс» в Монреале. Вратарь был выбран клубом на драфте НХЛ-2023 под 144-м номером

Евгений Волохин проходит сборы с «Канадиенс» в Монреале.

Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

«Евгений Волохин сейчас находится в Монреале, где проходит сборы с «Монреаль Канадиенс» – клубом, выбравшим его на драфте.

Надеемся, что тренерский штаб по достоинству оценит его профессионализм и потенциал. Верим, что в ближайшем будущем Евгений сможет закрепиться в системе «Канадиенс» и сделать следующий шаг в карьере», – говорится в сообщении Winners Hockey Agency.

Вратарь был выбран «Монреалем » на драфте НХЛ-2023 под 144-м общим номером.

Напомним, сегодня «Сочи» обменял Волохина в «Спартак » на денежную компенсацию.

Фото: t.me/winnershockey