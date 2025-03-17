Волохин о негативе с трибун: «Некоторые болельщики мне показывали кое-что, но это больше смешно, чем обидно – я просто отворачивался»

Евгений Волохин рассказал о своем отношении к негативу от болельщиков с трибун.

– На звуки трибун вообще реагируете?

– Только в позитивную сторону. Когда забивают, то вообще не обращаю внимание. Мне всегда нравилось играть при полных трибунах, когда зрители орут. Классные ощущения. Мне кажется, это то, ради чего и надо играть в хоккей. Это заводит, больше мотивации.

– А негатив?

– Были болельщики, которые мне показывали кое-что. Но это было больше смешно, чем обидно. Я просто отворачивался. Один человек стоял и доказывал что-то, а мне было смешно.

– В России на каких аренах понравилось?

– Во Владивостоке. Не самая большая арена, но очень громкие зрители. В Новосибирске всегда атмосферно, – сказал вратарь «Сочи » Евгений Волохин .