  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Волохин о негативе с трибун: «Некоторые болельщики мне показывали кое-что, но это больше смешно, чем обидно – я просто отворачивался»
0

Волохин о негативе с трибун: «Некоторые болельщики мне показывали кое-что, но это больше смешно, чем обидно – я просто отворачивался»

Евгений Волохин рассказал о своем отношении к негативу от болельщиков с трибун.

– На звуки трибун вообще реагируете?

– Только в позитивную сторону. Когда забивают, то вообще не обращаю внимание. Мне всегда нравилось играть при полных трибунах, когда зрители орут. Классные ощущения. Мне кажется, это то, ради чего и надо играть в хоккей. Это заводит, больше мотивации.

– А негатив?

– Были болельщики, которые мне показывали кое-что. Но это было больше смешно, чем обидно. Я просто отворачивался. Один человек стоял и доказывал что-то, а мне было смешно.

– В России на каких аренах понравилось?

– Во Владивостоке. Не самая большая арена, но очень громкие зрители. В Новосибирске всегда атмосферно, – сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕвгений Волохин
logoКХЛ
logoСочи
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Волохин: «Комтуа – самый грязный игрок сейчас. Постоянно к кому-то подъезжает. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу»
5сегодня, 12:50
Евгений Волохин: «У меня ник «Хозяин» в телеграме. В спорах спрашивали: «Ты кто?» Я говорил: «Называй меня хозяин, не ошибешься». В другой соцсети – «Гений во всем»
25сегодня, 10:20
Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»
3сегодня, 09:28
Главные новости
«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей. Команда Разина – 2-я на Востоке
733 минуты назад
КХЛ. «Металлург» обыграл «Витязь» по буллитам, «Локомотив» против «Адмирала», «Сибирь» победила «Барыс»
9138 минут назадLive
РПЦ наградила Миронова за помощь в строительстве храма. Защитник «Спартака» получил медаль от патриарха Кирилла
10сегодня, 16:03Фото
Ландескуг вручил Маккиннону золотую клюшку за достижение отметки 1000 очков в НХЛ
3сегодня, 15:51Фото
17 648 зрителей посетили домашние игры СКА в среднем – лучший результат в истории российского хоккея и второй в Европе. «Динамо» Минск – 4-е, «Авангард» – 7-й (Metaratings)
18сегодня, 15:17
Юдин о том, может ли назвать Петербург хоккейным городом: «Сложно сказать. Население большое, много туристов. Но то, что хоккей здесь любят, подтверждается аншлагами на «СКА-Арене»
5сегодня, 14:58
«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. Клуб стал последним участником Кубка Гагарина-2025
20сегодня, 14:52
Морозов о КХЛ: «Пока остаются те же 23 клуба. Новых нет, заявки никто не прислал. Тула по инфраструктуре не подходит»
12сегодня, 14:37
НХЛ. «Тампа» примет «Филадельфию», «Бостон» сыграет с «Баффало», «Коламбус» – с «Нью-Джерси», «Миннесота» против «Лос-Анджелеса»
16сегодня, 14:29
Экс-форвард «Йокерита» и сборной Финляндии Анттила завершил карьеру. Его «Кярпят» не вышел в плей-офф
9сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев после 3:2 с «Барысом»: «Есть два очка и выход в плей‑офф, психологический груз с «Сибири» спал, надеюсь. У нас хороший шанс побороться за 7-е место»
348 минут назад
Мамбеталиев о 2:3 от «Сибири»: «Фортуна ушла от «Барыса» в третьем периоде. Ребята выкладывались, кто‑то подсел, есть ошибки, но без претензий»
1сегодня, 15:37
Зарипов об «Ак Барсе» в плей-офф: «Есть небольшие опасения – дисбаланс в игре присутствует. То пару матчей проведут хорошо, то провальчик в нескольких играх»
сегодня, 14:45
Вайсфельд о «Торпедо»: «Про атакующий хоккей говорили в 1-й год работы Ларионова. Не вижу, что они тактику поменяли. У них другая особенность – они матчи не вытаскивают, это не очень хорошо»
3сегодня, 13:59
Андронов про рецепт побед СКА: «Мы нашли свою игру, которая дает результат. Пытаемся придерживаться своего стиля»
9сегодня, 12:59
Евгений Волохин: «Комтуа – самый грязный игрок сейчас. Постоянно к кому-то подъезжает. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу»
5сегодня, 12:50
Форвард «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч
1сегодня, 11:49
Илья Иванцов: «У всех спортсменов хорошо с чувством юмора. Несколько шуток от Кручинина слышал, у него получилось бы в стендапе»
2сегодня, 10:59
Калдис о «Северстали»: «В плей-офф у нас получится стать лучшей версией самих себя, думаю. Верю, что до начала игр на вылет сможем поправить все ошибки»
сегодня, 10:43
Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»
3сегодня, 09:28