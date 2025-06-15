Бабаев о «Витязе»: «Команда на грани исчезновения. Это не очень красиво – лигой были получены гарантии»

Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с «Витязем».

Ранее КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами.



- Рассматриваете ли «Витязь» как вариант для своих клиентов, или не готовы рисковать?

– Я надеюсь, что клуб сохранят, потому что это не очень красиво выглядит – лигой были получены гарантии того, что команда в следующем году продолжит свое существование.

Мы работали с руководством по поводу комплектования команды, понимали, что клуб будет. А сейчас команда стоит на грани исчезновения. Это неправильно. Думаю, что команду надо спасти и сделать так, чтобы она существовала дальше, – заявил хоккейный агент Шуми Бабаев.