Бабаев о «Витязе»: «Команда на грани исчезновения. Это не очень красиво – лигой были получены гарантии»
Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с «Витязем».
Ранее КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами.
- Рассматриваете ли «Витязь» как вариант для своих клиентов, или не готовы рисковать?
– Я надеюсь, что клуб сохранят, потому что это не очень красиво выглядит – лигой были получены гарантии того, что команда в следующем году продолжит свое существование.
Мы работали с руководством по поводу комплектования команды, понимали, что клуб будет. А сейчас команда стоит на грани исчезновения. Это неправильно. Думаю, что команду надо спасти и сделать так, чтобы она существовала дальше, – заявил хоккейный агент Шуми Бабаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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