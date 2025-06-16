Максим Рыбин: «Хочу, чтобы «Витязь» сохранился. КХЛ не должна терять лицо и клуб»

Максим Рыбин прокомментировал возможность исключения «Витязя» из КХЛ.

Ранее стало известно , что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

«Лично я хочу, чтобы клуб сохранился.

Насколько мне известно, у руководства «Витязя » есть время до 23 июня, чтобы предоставить в лигу все необходимые финансовые гарантии. КХЛ не должна терять лицо и клуб.

Я очень сильно надеюсь, что «Витязь» все же останется в составе участников лиги», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин .