Максим Рыбин: «Хочу, чтобы «Витязь» сохранился. КХЛ не должна терять лицо и клуб»
Максим Рыбин прокомментировал возможность исключения «Витязя» из КХЛ.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.
«Лично я хочу, чтобы клуб сохранился.
Насколько мне известно, у руководства «Витязя» есть время до 23 июня, чтобы предоставить в лигу все необходимые финансовые гарантии. КХЛ не должна терять лицо и клуб.
Я очень сильно надеюсь, что «Витязь» все же останется в составе участников лиги», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости