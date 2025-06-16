Гендиректор «Лады»: «Не будем возражать, если клуб переведут на Запад. Бумаг от КХЛ не получали, потому что решения по «Витязю» еще нет»

Гендиректор «Лады» высказался о возможном переходе клуба в Западную конференцию.

Ранее появилась информация о том, что «Лада» перейдет в Западную конференцию после ухода «Витязя» из Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы не будем возражать, если «Лада» будет переведена с Востока на Запад. Бумаг от КХЛ мы не получали, они не могут пока прийти, потому что решения по «Витязю» еще нет.

Как будет по ним решение, тогда решение будет и по нам. Надо немного подождать», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов .

«Лада» перейдет в Западную конференцию после ухода «Витязя» из КХЛ («ВсеПроСпорт»)