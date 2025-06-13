Гашек недоволен, что госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России: «США во главе с Трампом поддерживают Россию»
Доминик Гашек раскритиковал госсекретаря США за поздравление с Днем России.
12 июня Марко Рубио в соцсети поздравил российский народ с Днем России.
«Марко Рубио сегодня поздравил российский народ, который избрал и поддерживает Путина. Рубио от имени американских граждан поздравил страну.
Сегодня США во главе с Дональдом Трампом поддерживают Россию», – написал бывший вратарь сборной Чехии в соцсети.
Гашек о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Прекрасная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти множество жизней»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
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