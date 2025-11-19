  • Спортс
  Вячеслав Козлов об отставке Кудашова: «У ребят шок и непонимание, задача – вывести их из этого состояния. Нам нужен защитник и центрфорвард, будет разговор с руководством»
2

Вячеслав Козлов об отставке Кудашова: «У ребят шок и непонимание, задача – вывести их из этого состояния. Нам нужен защитник и центрфорвард, будет разговор с руководством»

Тренера «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о трансферных целях клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о трансферных целях клуба.

Сегодня «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4. Вчера клуб уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

– Вы сказали, что игроки огорчились после отставки Кудашова. Можно говорить о том, что команда в эмоциональном кризисе?

– Такие ситуации могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. У ребят шок и непонимание, наша задача – вывести их из этого состояния и двигаться дальше.

– Можете озвучить трансферные цели?

– Нужен защитник и центральный нападающий, будет разговор с руководством, я все это озвучу.

– В ближайшие две недели не планируется вносить изменения в состав тренерского штаба?

– Все возможно, но не так много сейчас хороших свободных специалистов, все при деле.

– Вам нужны изменения в штабе?

– Усиление нужно. Сегодня я готовил и большинство, и собрание проводил (по игре) 5 на 5. На это нужно много времени. А сейчас в хоккее есть тренер по большинству и меньшинству, главный тренер, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
