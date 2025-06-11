Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»

Вячеслав Фетисов высказался об идее провести матч между командами из России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ .

– Недавно, узнав о нашей встрече, один уважаемый болельщик попросил у тебя узнать, насколько реалистично реализовать предложение Владимира Путина Дональду Трампу о матче российских и американских хоккеистов. Поможешь? Ведь ты иногда встречаешься с Владимиром Владимировичем на льду.

– Уважаемому болельщику привет. Видимо, он понял, что Владимир Владимирович отдал очень тонкий пас президенту Америки в плане налаживания отношений.

Думаю, здесь важен даже не спортивный принцип, а общечеловеческий. Ведь американские, российские ребята играют сегодня в одних командах, а их имена выгравированы на Кубке Стэнли в одном ряду. У них общие болельщики, общие кумиры, общие интересы. Это тот самый момент, который необходим сегодня для налаживания отношений.

В свое время американские и китайские политики сыграли в настольный теннис, и потом их отношения улучшились. Тогда и возникло выражение «пинг-понговая дипломатия». А здесь мы говорим о хоккейной дипломатии. Она более широкая. Это мужская игра, это 36 лет взаимодействия с момента, когда мы приехали в 1989 году. Наши ребята постоянно играют в клубах НХЛ. Поэтому наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему.

Ведь во все времена спорт был послом мира. И он собирает самую большую аудиторию у экрана телевизора, потому что понятен всем. Наш президент все очень правильно сделал, еще раз подчеркнув роль спорта в процессе налаживания отношений. А еще тем самым Владимир Владимирович поддержал НХЛ , потому что она, как ни одна лига, сегодня дает возможность нашим ребятам играть, а там они на хорошем счету.

Хотя все не так просто. В США независимая лига, которой никакой Трамп приказать не может. Но надеюсь, что все-таки будет принято разумное решение. Будет ли это одна игра или две, неважно. Сам факт общения важнее, чем какой-то спортивный результат.

Кстати, мы тоже предложили вариант Матча легенд с обеих сторон. Это может стать наиболее быстрым решением, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.