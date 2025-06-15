Фетисов о патриотизме в России и США: «Не думаю, что есть критерий оценки. Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американцы выступать под нейтральным флагом?»
Вячеслав Фетисов высказался о сравнении патриотизма в России и США.
«Сравнение патриотизма в России и США? Не думаю, что есть какой-то критерий оценки. Не знаю, как можно измерить силу патриотизма у спортсменов.
Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом в подобной ситуации?
А в остальном, думаю, ни у одной страны нет какого-то мерила патриотизма», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости