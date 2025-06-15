Фетисов о патриотизме в России и США: «Не думаю, что есть критерий оценки. Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американцы выступать под нейтральным флагом?»

Вячеслав Фетисов высказался о сравнении патриотизма в России и США.

«Сравнение патриотизма в России и США? Не думаю, что есть какой-то критерий оценки. Не знаю, как можно измерить силу патриотизма у спортсменов.

Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом в подобной ситуации?

А в остальном, думаю, ни у одной страны нет какого-то мерила патриотизма», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.