Андрей Козырев: «Таблица слишком плотная, ни о чем не говорит. Нам важна наша игра и попадание в плей-офф. Задача такая»

Андрей Козырев подвел итоги матча с минским «Динамо».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался после победы в матче с минским «Динамо» (4:2).

При счете 3:2 в пользу «Северстали» в третьем периоде минчане забили гол, но судьи получили запрос на офсайд и отменили взятие ворот.

На данный момент «Северсталь» набрала 38 очков в 28 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

– Хорошая командная победа. Хотелось бы отметить профессиональную работу нашего видеотренера. Это ключевой момент матча.

– Обе команды – лидеры на Западе. Несколько лет назад они бились за седьмое-восьмое место. Есть чувство удовлетворения?

– Таблица слишком плотная, ни о чем не говорит. Все меняется, мы не предаем значения. Нам важна наша игра и попадание в плей-офф. Задача такая.

– В первом периоде у вас было три удаления. Почему?

– Сегодня играли с очень сильным организованным соперником, он вынуждал нас удаляться.

– А почему большинство не реализовали?

– Против нас играла классная команда, отличный вратарь. Они не дали нам возможность забить. Не забили при игре «пять на пять». Тоже хорошо, – сказал Козырев.

«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей, сегодня – 4:2 с «Динамо» Минск. Команда Козырева идет 3-й на Западе