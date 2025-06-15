Щитов о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Нужно завести в лигу команду из ВХЛ – это было бы интересно. Понадобятся игроки и дополнительные финансы»
Никита Щитов предложил заменить «Витязь» клубом из Olimpbet ВХЛ.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.
«Говорят, что если «Витязь» отпадет, то в таком случае «Лада» перейдет в Западную конференцию.
Возможно, нужно завести команду из ВХЛ. Это было бы интересно, но в таком случае ей понадобятся игроки.
Кроме того, клубам из ВХЛ нужны дополнительные финансы», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Шансы «Витязя» остаться в КХЛ существенно возросли. Вероятно, деньги для клуба были найдены (Михаил Зислис)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости