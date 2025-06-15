Щитов о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Нужно завести в лигу команду из ВХЛ – это было бы интересно. Понадобятся игроки и дополнительные финансы»

Никита Щитов предложил заменить «Витязь» клубом из Olimpbet ВХЛ.

Ранее стало известно , что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

«Говорят, что если «Витязь » отпадет, то в таком случае «Лада » перейдет в Западную конференцию.

Возможно, нужно завести команду из ВХЛ. Это было бы интересно, но в таком случае ей понадобятся игроки.

Кроме того, клубам из ВХЛ нужны дополнительные финансы», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов .

Шансы «Витязя» остаться в КХЛ существенно возросли. Вероятно, деньги для клуба были найдены (Михаил Зислис)