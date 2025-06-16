Государев о Новокузнецке: «Все ждут возвращения команды КХЛ. Помню Капризова в «Металлурге», прошлым летом катался с ним. Обычный, спокойный парень, без короны»

Форвард «Лады» Александр Государев рассказал о встрече с Кириллом Капризовым.

– В детстве ходили на матчи новокузнецкого «Металлурга», который тогда играл в КХЛ?

– Я тогда старался посещать каждый матч. После тренировок просил родителей, чтобы они со мной сходили. Тогда приезжали звёзды, мне было только в радость смотреть.

– Кто из звезд запомнился?

– Я был на матче, когда Александр Овечкин приезжал в Новокузнецк во время локаута. И сейчас очень нравится стиль его игры, его упорство и то, что на протяжении многих лет он показывает высокий класс.

– Игра кого из хоккеистов «Металлурга» вам нравилась?

– Помню, Кирилл Капризов играл. Он еще тогда молодой был, играл в маске, но навязывал борьбу, набирал много очков. Я думал: «Вау, круто!»

– Может, у вас с ним есть фото?

– Да, прошлым летом я вместе с ним катался.

– Какое впечатление он оставил?



– Обычный, спокойный парень, без какой-либо короны. Со всеми хорошо пообщался, в том числе с любителями.

– С другими знаменитыми воспитанниками новокузнецкого хоккея удавалось пересечься?

– Когда я был в ЮХЛ, то во время предсезонной подготовки приезжал Сергей Бобровский . Он с нами катался и просил нам ему побросать. Это был мой первый опыт тренировок с игроками такого уровня.

– Новокузнецк действительно можно назвать одним из самых хоккейных городов России?

– В Новокузнецке очень много парней, которые хотят играть. Есть тренеры, которые им очень хорошо помогают. Здесь горят хоккеем, любят спорт. Все очень ждут возвращения команды в КХЛ , – сказал форвард «Лады».