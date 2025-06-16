Щитов вошел в тренерский штаб Миронова в «Ладе». Он будет работать с защитниками
Никита Щитов вошли в тренерский штаб Бориса Миронова в «Ладе».
Тольяттинская команда назвала тренерский штаб в следующем сезоне КХЛ.
Главный тренер – Борис Миронов;
Тренеры защитников – Павел Зубов, Никита Щитов;
Тренеры нападающих – Максим Смельницкий, Константин Богдановский;
Тренеры вратарей – Алексей Семенов, Антон Зеленов;
Тренеры по ОФП – Нормундс Силиньш, Сергей Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости