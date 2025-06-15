«Спартак» и Вишневский близки к продлению соглашения на год. У защитника 6+20 в прошлом сезоне КХЛ
«Спартак» продлит контракт с Дмитрием Вишневским.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, стороны близки к подписанию нового контракта сроком на один год.
В сезоне-2024/25 в активе 35-летнего Дмитрия Вишневского 63 матча и 26 (6+20) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1». В плей-офф защитник сделал 3 передачи в 8 играх при полезности «+4».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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