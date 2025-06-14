Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор» – одна из сильнейших школ московского региона. Мы конкурируем с академиями ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Крыльев»

Роман Ротенберг назвал «Красную Машину Юниор» одной из сильнейших школ Москвы.

«Сегодня презентовали нашу инновационную хоккейную школу – «Красная Машина Юниор». За три года мы стали одной из сильнейших школ московского региона, доказав, что современный подход, внимание к каждому ребенку и любовь к делу приносят результат.



Мы показали гостям и представителям СМИ, как создаются условия, где дети развиваются не только как спортсмены, но и как личности.



Залы для бокса, дзюдо, смешанных единоборств, площадки для сквоша и падела (в стадии запуска), баскетбольный зал, шахматные классы и, конечно, две ледовые арены для занятий хоккеем и фигурным катанием – все это создано для воспитанников «Красной Машины Юниор». И это только малая часть того, что входит в наш подход.



Мы конкурируем с лучшими хоккейными школами страны с многолетней историей – ЦСКА , «Динамо », «Спартак », «Крылья Советов », «Локомотив » – и уже сегодня предлагаем условия, которые соответствуют или превосходят уровень ведущих академий.



Индивидуальные планы, методика мирового уровня, тренировочный процесс по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная Машина», насыщенный спортивный режим и качественное образование – все это делает нашу школу по-настоящему уникальной.



Искренне благодарим наших партнеров за вклад и поддержку в развитии проекта, родителей – за доверие, а наших ребят – за стремление, характер и самоотдачу. Именно вы делаете «Красную Машину Юниор» такой, какой она есть.



Спасибо всем, кто с нами. «Красная Машина Юниор» – это про будущее. И оно уже началось», – написал бывший тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Методики соответствуют передовым мировым технологиям. На частные инвестиции при поддержке академии СКА созданы лучшие условия для развития детей»