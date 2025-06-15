Галимов о будущем: «Открыт ко всем предложениям, в том числе от родного «Нефтехимика». Хочу обсудить его с семьей»
Ансель Галимов заявил, что готов рассмотреть любые предложения.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не продлит контракт с 34-летним форвардом. В прошлом сезоне Галимов провел 57 матчей и набрал 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18».
«Я открыт ко всем предложениям, в том числе и от Нижнекамска. Это мой родной город, родной клуб, который дал мне дорогу в хоккей.
Я готов и хочу увидеть предложение от клуба и обсудить его с семьей. Я очень люблю этот город, у меня там живут родители», – сказал Галимов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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