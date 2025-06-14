Гришин о «Нефтехимике»: «Задача-минимум – попасть в плей-офф. Желаю, чтобы мы выступили удачнее «Спартака», наши матчи принципиальными не будут»

Игорь Гришин рассказал о задачах «Нефтехимика» на следующий сезон КХЛ.

– Постараетесь создать такую же яркую команду по игре, как «Спартак», в Нижнекамске?

– Ничего в моей философии не изменилось. Хочу, чтобы мои команды играли агрессивно и больше в атаку. Желаю, чтобы «Нефтехимик» выступил удачнее «Спартака».

– Матчи против «Спартака» будут для вас особенными?

– Наверное, нет. Все матчи одинаковы. Надо радовать зрителей и побеждать. Принципиальными матчи не будут.

Каждый руководитель хочет, чтобы его команда попала в плей‑фф. И это обговаривалось. Задача‑минимум для «Нефтехимика» – попасть в плей‑фф.

– На предсезонку планы есть?

– Много лет планы одни и те же. Для ребят, может, будут новые упражнения в тренировках, для тех, кто со мной не работал раньше, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин , ранее работавший в «Спартаке».