КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)

КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты.

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя» на данный момент составляют около 400 млн рублей.

«На данный момент «Витязь » испытывает финансовые сложности, в связи с этим лига временно запретила команде регистрировать новые контракты с хоккеистами.

После погашения клубом долгов запрет может быть снят, а доступ к Центральному информационному бюро (ЦИБ) КХЛ восстановлен, однако на данный момент приглашение в команду новых хоккеистов невозможно», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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