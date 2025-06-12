КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)
КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя» на данный момент составляют около 400 млн рублей.
«На данный момент «Витязь» испытывает финансовые сложности, в связи с этим лига временно запретила команде регистрировать новые контракты с хоккеистами.
После погашения клубом долгов запрет может быть снят, а доступ к Центральному информационному бюро (ЦИБ) КХЛ восстановлен, однако на данный момент приглашение в команду новых хоккеистов невозможно», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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