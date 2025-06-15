Бабаев о Чеховиче: «Витязь» может продать лидеров, чтобы заработать. Рассматриваем все варианты»
Иван Чехович может покинуть «Витязь» на фоне финансовых проблем клуба.
Ранее КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами.
Соглашение 26‑летнего Чеховича с подмосковной командой рассчитано до конца сезона‑2026/27. В прошедшем сезоне форвард провел 47 матчей и набрал 36 (12+24) очков.
– Как сейчас обстоит ситуация с будущим Ивана Чеховича, ищете ему обмен из «Витязя»?
– Сейчас такая ситуация, что «Витязь» рассматривает вариант продажи своих лидеров для того, чтобы заработать денег.
Но и вариант того, что Иван продолжит карьеру в «Витязе», тоже остается, мы все варианты сейчас рассматриваем, – заявил агент игрока Шуми Бабаев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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