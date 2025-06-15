Бабаев о Чеховиче: «Витязь» может продать лидеров, чтобы заработать. Рассматриваем все варианты»

Иван Чехович может покинуть «Витязь» на фоне финансовых проблем клуба.

Ранее КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами.

Соглашение 26‑летнего Чеховича с подмосковной командой рассчитано до конца сезона‑2026/27. В прошедшем сезоне форвард провел 47 матчей и набрал 36 (12+24) очков.

– Как сейчас обстоит ситуация с будущим Ивана Чеховича, ищете ему обмен из «Витязя»?

– Сейчас такая ситуация, что «Витязь » рассматривает вариант продажи своих лидеров для того, чтобы заработать денег.

Но и вариант того, что Иван продолжит карьеру в «Витязе», тоже остается, мы все варианты сейчас рассматриваем, – заявил агент игрока Шуми Бабаев .

Агент Кузнецова: «Женя сейчас в Америке. Приоритет для нас – остаться в КХЛ. Варианта с «Трактором» не было»