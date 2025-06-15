Никита Щитов: «Мифтахов думает, что созрел для НХЛ, это его право. Время покажет, прав он или нет»

Никита Щитов высказался о желании Амира Мифтахова уехать в НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что вратарь отказался подписывать контракт с «Ак Барсом » и ведет переговоры с «Каролиной».

«Возможно, Мифтахов думает, что он созрел для НХЛ . Я считаю, что это его право. В любом случае, время покажет, прав он или нет.

Решения игроков всегда достойны уважения. Я всегда выступал за то, что нам нужно поддерживать ребят», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.