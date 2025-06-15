Никита Щитов: «Мифтахов думает, что созрел для НХЛ, это его право. Время покажет, прав он или нет»
Никита Щитов высказался о желании Амира Мифтахова уехать в НХЛ.
Ранее появилась информация о том, что вратарь отказался подписывать контракт с «Ак Барсом» и ведет переговоры с «Каролиной».
«Возможно, Мифтахов думает, что он созрел для НХЛ. Я считаю, что это его право. В любом случае, время покажет, прав он или нет.
Решения игроков всегда достойны уважения. Я всегда выступал за то, что нам нужно поддерживать ребят», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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