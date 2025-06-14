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Вайсфельд о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально. Надо понимать, что для лиги приоритетно»

Леонид Вайсфельд считает, что АКМ мог бы заменить «Витязь» в КХЛ.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за финансовых проблем.

– Нужно ли убирать конференции и делать общую таблицу, если «Витязь» покинет КХЛ?

– Вариантов много. Но когда такие вопросы ставятся, то надо понимать, чем руководствуются люди, что для лиги является приоритетом. По этой причине затрудняюсь ответить.

– А что могло быть важно?

– Может, они хотят пересмотреть группы – перекинуть кого-то с Востока на Запад. Может быть, добавят плей-ин. Сейчас так подумал, что Тула поторопилась немного. Как раз сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально.

– Если бы лига сейчас, например, создала плей-ин, то это было бы интереснее?

– Для меня бы ничего не изменилось. Уже несколько раз говорил, что все люди смотрят хоккей по-разному: болельщики – с одной позиции, тренеры – с другой, судьи – с третьей, скауты – с четвертой.

В данном случае я работаю скаутом, поэтому мне без разницы, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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