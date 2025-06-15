  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о СКА: «Буду ходить и на матчи, и на тренировки. У меня есть книжка с упражнениями, постоянно добавляю туда новые»
20

Ротенберг о СКА: «Буду ходить и на матчи, и на тренировки. У меня есть книжка с упражнениями, постоянно добавляю туда новые»

Роман Ротенберг планирует ходить на матчи СКА.

44-летний специалист покинул пост главного тренера армейцев по решению нового совета директоров клуба.

– Вы будете ходить на матчи СКА?

– Почему нет? Конечно. Буду ходить и на матчи, и на тренировки. Смотрю, как растут игроки, стараюсь развиваться сам.

Новые упражнения я изучаю каждый день. Смотрю тренировки детских тренеров, тренеров КХЛ. Думаю, так делает каждый тренер, который хочет расти, стремится побеждать в будущем.

У меня есть книжка с упражнениями, я постоянно туда добавляю новые, – сказал Роман Ротенберг.

Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о сезоне СКА: «Худший результат за 14 лет моей работы. По «России 25» было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной»
16сегодня, 11:53
Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений»
64сегодня, 10:49
Ротенберг об отставке из СКА: «То, что нас не убивает, делает сильнее. Было много планов, мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается»
47сегодня, 10:01
Главные новости
Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение было до 2028 года («СЭ»)
2425 минут назад
Кноблаух о вратаре на 6-й матч с «Флоридой»: «Не собираюсь решать сейчас. У Пикара было мало шансов спасти «Эдмонтон» – выходы один на один, броски через трафик и с пятака»
137 минут назад
Ткачев останется в «Авангарде», заявил агент: «Сопин сказал, что каких-то действий не планируется. Мы никогда не хотели покидать Омск, у Владимира еще 5 лет контракта»
9сегодня, 14:02
Маршанд о дриблинге: «Перенял у Дацюка. В 2012 или 2013 году увидел, как он это делает, и с тех пор практикую»
16сегодня, 13:35
Плющев о Никитине в ЦСКА: «Не думаю, что он даст Кубок Гагарина за год. У нас любят победителей, но в Ярославле потребовалось около четырех сезонов»
2сегодня, 12:58
Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»
12сегодня, 12:43
Коршков получит 110 млн рублей от «Трактора» за 2 года. У форварда 8+16 в 65 играх прошлого сезона (Артур Хайруллин)
12сегодня, 12:13
Ротенберг о сезоне СКА: «Худший результат за 14 лет моей работы. По «России 25» было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной»
16сегодня, 11:53
Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»
12сегодня, 11:42
«Флорида» вышла на 8-е место в истории НХЛ по голам за один плей-офф. Команда забросила 89 шайб за 22 матча – лучший результат за 31 год
11сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Гусев может побить, он набирает по 60, 70, 100 очков. Сделают больше игр, как в НХЛ по 82 матча в регулярке»
1 минуту назад
Бабаев о «Витязе»: «Команда на грани исчезновения. Это не очень красиво – лигой были получены гарантии»
17 минут назад
Бабаев о Чеховиче: «Витязь» может продать лидеров, чтобы заработать. Рассматриваем все варианты»
151 минуту назад
Щитов о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Нужно завести в лигу команду из ВХЛ – это было бы интересно. Понадобятся игроки и дополнительные финансы»
1сегодня, 14:16
«Бобровский – один из ключевых факторов успеха «Флориды». Хочу посмотреть 7-й матч, хоккей очень хорошего качества». Игорь Григоренко о финале Кубка Стэнли
3сегодня, 13:13
«Флорида» забила 5+ голов в 12-й раз в этом плей-офф – 3-й результат в истории НХЛ. Рекорд у «Айлендерс» – 15 матчей в 1981 году
2сегодня, 12:28
Плющев об отставке Ротенберга: «Решение СКА было эмоциональным, надо было еще немножечко подумать. Роман Борисович в состоянии реабилитировать себя в другой команде»
7сегодня, 11:58
Владимир Плющев: «Бобровский в этом году очень хорош. Они с Маршандом будут бороться за звание MVP до последнего матча»
2сегодня, 10:59
Александр Волков: «Топ-клуб держит марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, «Динамо» Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде»
сегодня, 10:15
Беннетт о голах Маршанда в 5-м матче: «Они оба невероятны, но что касается второго, я не знаю, как он это сделал. Придется посмотреть видео пару раз и попросить его научить меня чему-нибудь»
5сегодня, 09:50Видео