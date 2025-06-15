Ротенберг о СКА: «Буду ходить и на матчи, и на тренировки. У меня есть книжка с упражнениями, постоянно добавляю туда новые»

Роман Ротенберг планирует ходить на матчи СКА.

44-летний специалист покинул пост главного тренера армейцев по решению нового совета директоров клуба.

– Вы будете ходить на матчи СКА?

– Почему нет? Конечно. Буду ходить и на матчи, и на тренировки. Смотрю, как растут игроки, стараюсь развиваться сам.

Новые упражнения я изучаю каждый день. Смотрю тренировки детских тренеров, тренеров КХЛ. Думаю, так делает каждый тренер, который хочет расти, стремится побеждать в будущем.

У меня есть книжка с упражнениями, я постоянно туда добавляю новые, – сказал Роман Ротенберг .

Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»