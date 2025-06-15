Ротенберг о СКА: «Буду ходить и на матчи, и на тренировки. У меня есть книжка с упражнениями, постоянно добавляю туда новые»
Роман Ротенберг планирует ходить на матчи СКА.
44-летний специалист покинул пост главного тренера армейцев по решению нового совета директоров клуба.
– Вы будете ходить на матчи СКА?
– Почему нет? Конечно. Буду ходить и на матчи, и на тренировки. Смотрю, как растут игроки, стараюсь развиваться сам.
Новые упражнения я изучаю каждый день. Смотрю тренировки детских тренеров, тренеров КХЛ. Думаю, так делает каждый тренер, который хочет расти, стремится побеждать в будущем.
У меня есть книжка с упражнениями, я постоянно туда добавляю новые, – сказал Роман Ротенберг.
Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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