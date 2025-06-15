Ротенберг об отставке из СКА: «То, что нас не убивает, делает сильнее. Было много планов, мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается»

Роман Ротенберг высказался об отставке из СКА.

44-летний специалист покинул пост главного тренера по решению нового совета директоров клуба.

– Стала ли для вас отставка серьезным ударом?

– То, что нас не убивает, делает сильнее. Конечно, для меня, как и для любого человека, это неожиданно.

Было много планов. Они были совместными с ребятами, с которыми я много лет работал.

Мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг .