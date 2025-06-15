Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений»

Роман Ротенберг сообщил, что будет тренировать детей в следующем сезоне.

44-летний специалист ранее покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.

– Что по поводу вашего будущего? Вы хотите тренировать именно в КХЛ?

– Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого – как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений.

Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг .