Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений»
Роман Ротенберг сообщил, что будет тренировать детей в следующем сезоне.
44-летний специалист ранее покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.
– Что по поводу вашего будущего? Вы хотите тренировать именно в КХЛ?
– Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого – как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.
Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений.
Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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