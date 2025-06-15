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Ротенберг о сезоне СКА: «Худший результат за 14 лет моей работы. По «России 25» было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной»

Роман Ротенберг высказался о результатах СКА в сезоне-2024/25.

44-летний специалист ранее покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.

– Давайте честно. 7-е место и вылет в первом раунде плей-офф – это не то, что СКА должен показывать в чемпионате.

– За 14 лет моей работы это худший результат. Но уровень конкуренции растет. У тренера всегда два критерия работы: это результат и развитие игроков. По результату я согласен. Для нас есть только первое место.

Как главный тренер я в первый год выиграл Кубок Континента с большим преимуществом. Вышел в финал конференции, выиграл две бронзы подряд.

По СКА в прошедшем сезоне у нас не получилось. По сборной было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной.

Следующий фактор – развитие игроков. Мне звонят ребята, мы общаемся. Мне важна обратная связь. И когда мне говорят хоккеисты других клубов, что мы взяли на вооружение те вещи, которые были в сборной, и они дают результат, для меня это самое главное.

Понятно, что каждый тренер всегда стремится к кубкам, но есть еще этот момент, когда игроки хотят биться за тренера, от них идет обратная связь. Это для меня тоже очень важно, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Кубок Континента
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