Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»

Роман Ротенберг заявил, что готов к общению с Игорем Ларионовым.

Ранее Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Его заменил Ларионов .

– Игорь Ларионов вам звонил?

– Я давно сотрудничаю с Игорем Николаевичем, не только когда он работал в ФХР, был помощником, потом главным тренером молодежной сборной.

Я всегда обращаюсь к нашим легендам, советуюсь со всеми. Фамилии называть не хочу, но с большим уважением отношусь к каждому.

На правах главного тренера клуба мне может позвонить любой клубный тренер, но я не думаю, что на этом стоит концентрироваться, – сказал Роман Ротенберг .

Ротенберг о сезоне СКА: «Худший результат за 14 лет моей работы. По «России 25» было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной»