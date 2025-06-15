Ротенберг про общение с Ларионовым: «Давно сотрудничаю с ним, всегда обращаюсь к легендам. Любой клубный тренер может мне позвонить»
Роман Ротенберг заявил, что готов к общению с Игорем Ларионовым.
Ранее Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Его заменил Ларионов.
– Игорь Ларионов вам звонил?
– Я давно сотрудничаю с Игорем Николаевичем, не только когда он работал в ФХР, был помощником, потом главным тренером молодежной сборной.
Я всегда обращаюсь к нашим легендам, советуюсь со всеми. Фамилии называть не хочу, но с большим уважением отношусь к каждому.
На правах главного тренера клуба мне может позвонить любой клубный тренер, но я не думаю, что на этом стоит концентрироваться, – сказал Роман Ротенберг.
Ротенберг о сезоне СКА: «Худший результат за 14 лет моей работы. По «России 25» было лучше – мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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