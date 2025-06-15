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Владимир Плющев: «Бобровский в этом году очень хорош. Они с Маршандом будут бороться за звание MVP до последнего матча»

Владимир Плющев оценил шансы Сергея Бобровского получить «Конн Смайт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

«Предпочтения всегда отдается нападающим, они больше находятся на виду, забивают голы. Поэтому часто вратарей и защитников не так балуют индивидуальными наградами.

Но Бобровский в этом году очень хорош, они будут бороться с Маршандом за звание MVP до последнего матча. Кто там лучше себя покажет, тот и заберет награду», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев. 

Сергей Бобровский: «Маршанд – наш лидер, забивает важные голы. Он потрясающий»

Маршанд отберет «Конн Смайт» у Бобровского? Приговорил «Эдмонтон» и сравнялся с Ягром

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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