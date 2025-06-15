Бобровский о 5:2 с «Эдмонтоном»: «Ребята проделали потрясающую работу. В меньшинстве было, наверное, самое большое количество блок-шотов, которое я когда-либо видел»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в игре с «Эдмонтоном».

Вратарь «Пантес» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3-2).

«Я думаю, ребята проделали потрясающую работу с точки зрения катания, работы клюшками.

В меньшинстве это было, наверное, самое большое количество блок-шотов, которое я когда-либо видел. Так что ребята провели невероятную игру передо мной», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

«Ойлерс» не реализовали ни одного из трех численных преимуществ в этом матче.