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Морис о 5:2 с «Эдмонтоном»: «Бобровскому устроили серьезную проверку в первые 10 минут. Он сделал пару важных сэйвов»

Пол Морис оценил выступление Сергея Бобровского в игре с «Эдмонтоном».

Вратарь «Пантерс» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3-2). Он повторил рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф (10).

«Я думаю, в первые 10 минут Сергею устроили серьезную проверку. Они действовали правильно, быстро проходили среднюю зону. Пару раз ему пришлось сделать пару важных сэйвов.

Если вы на выезде и можете не дать арене «взорваться» в первые 10 минут – это важно с точки зрения эмоций», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
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