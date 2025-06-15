Сергей Бобровский: «Маршанд – наш лидер, забивает важные голы. Он потрясающий»

Сергей Бобровский высоко оценил игру Брэда Маршанда.

37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.

«Он потрясающий. Он наш лидер, забивает важные голы.

Сегодня он приложил чертовски много усилий», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский .

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