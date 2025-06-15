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Равиль Якубов: «Феномен Бобровского в том, что он стабильно и эмоционально ровно останавливает шайбы, неважно чем – пятой точкой, спиной, коньком»

Равиль Якубов поделился мнением об игре Сергея Бобровского.

Сегодня вратарь «Флориды» повторил рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф.

– Что скажете о Бобровском?

– Вратари для меня – другой вид спорта, который стараюсь в прессе не обсуждать. Для них есть свои специальные тренеры, как правило бывшие голкиперы, которые создают в этой линии особую, неповторимую атмосферу. Чем реже ее нарушаешь – тем лучше для команды.

С одним нашим тренером вратарей как-то обсуждал игру Бобровского. Этот тренер ворчал и говорил о том, что Сергей – не самый габаритный, быстрый или эффектный голкипер НХЛ, со специфической техникой, вызывающей споры.

Но феномен Бобровского в том, что он стабильно и эмоционально ровно останавливает шайбы, неважно чем – пятой точкой, спиной, коньком и так далее. Для любого главного тренера это самое важное, когда вратарь в каждом матче дает твоей команде шанс на победу. В этом, считаю, ключевая особенность именно Бобровского, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.

Бобровский разделил 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф НХЛ с Бродой

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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