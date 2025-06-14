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«Авангард» заключил контракт с Волковым на 3 года. На экс-форварда минского «Динамо» претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА

«Авангард» заключил контракт с Александром Волковым.

Соглашение между 27-летним форвардом и омским клубом рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Волков провел 67 матчей за минское «Динамо» в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18».

В Кубке Гагарина на счету нападающего 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».

Сообщалось, что на него также претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА.

Волков может заработать 350 млн рублей с учетом бонусов за 3 сезона в «Авангарде» («Чемпионат»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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