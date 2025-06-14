«Авангард» подпишет с Волковым контракт на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
«Авангард» подпишет с Александром Волковым контракт на 3 года.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата бывшего форварда минского «Динамо» составит 70 миллионов рублей за сезон.
В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18».
В плей-офф на счету 27-летнего нападающего 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».
«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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