«Локомотив» опережает «Авангард», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА в борьбе за Волкова из «Динамо» Минск. У форварда 53 очка за 74 матча в прошлом сезоне (Михаил Зислис)

«Локомотив» стал главным претендентом на Александра Волкова из «Динамо» Минск.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ярославцы опережают «Авангард », «Трактор », «Ак Барс » и ЦСКА в борьбе за 27-летнего форварда.

В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 3+2 за 7 игр при полезности «плюс 6».

Нападающий станет неограниченно свободным агентом 1 июня.

«Локомотив» намерен продлить контракт с Фроузом. У 34-летнего форварда 41 очко за 80 матчей в сезоне с учетом плей-офф (Артур Хайруллин)