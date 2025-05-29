Волков может заработать 350 млн рублей с учетом бонусов за 3 сезона в «Авангарде» («Чемпионат»)

Александр Волков может заработать 350 млн рублей за 3 сезона в «Авангарде».

Ранее появилась информация о том, что форвард подпишет трехлетний контракт с омским клубом.

Как сообщает «Чемпионат », в сезоне-2025/26 зарплата игрока составит 110 млн рублей, в сезонах-2026/27 и 2027/28 он получит по 120 млн рублей Эти суммы включают бонусы.

В минувшем сезоне форвард минского «Динамо» провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».

Срок соглашения игрока с минским «Динамо » рассчитан до 31 мая.