Волков может заработать 350 млн рублей с учетом бонусов за 3 сезона в «Авангарде» («Чемпионат»)
Александр Волков может заработать 350 млн рублей за 3 сезона в «Авангарде».
Ранее появилась информация о том, что форвард подпишет трехлетний контракт с омским клубом.
Как сообщает «Чемпионат», в сезоне-2025/26 зарплата игрока составит 110 млн рублей, в сезонах-2026/27 и 2027/28 он получит по 120 млн рублей Эти суммы включают бонусы.
В минувшем сезоне форвард минского «Динамо» провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».
Срок соглашения игрока с минским «Динамо» рассчитан до 31 мая.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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