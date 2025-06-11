Волков покинул минское «Динамо». Сообщалось, что «Авангард» подпишет форварда
«Динамо» Минск объявило об уходе Александра Волкова.
Ранее сообщалось, что 27-летний форвард подпишет трехлетний контракт с «Авангардом» и может заработать 350 млн рублей.
В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 3+2 за 7 игр при полезности «плюс 6».
Всего игрок провел 148 матчей в составе минского «Динамо» за 2 года и набрал 97 (41+56) баллов.
Нападающий является неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости