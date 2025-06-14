«Нефтехимик» продлил контракт с Деа на год. У форварда 30 очков и полезность «минус 25» за 59 игр в сезоне

«Нефтехимик» продлил контракт с Жаном-Себастьяном Деа.

Новое соглашение между 31-летним канадцем и нижнекамским клубом рассчитано на год.

Нападающий выступает за «Нефтехимик » полтора сезона. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 30 (16+14) очков за 59 матчей при полезности «минус 25».

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