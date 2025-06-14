  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Нефтехимик» продлил контракт с Деа на год. У форварда 30 очков и полезность «минус 25» за 59 игр в сезоне
0

«Нефтехимик» продлил контракт с Деа на год. У форварда 30 очков и полезность «минус 25» за 59 игр в сезоне

«Нефтехимик» продлил контракт с Жаном-Себастьяном Деа.

Новое соглашение между 31-летним канадцем и нижнекамским клубом рассчитано на год.

Нападающий выступает за «Нефтехимик» полтора сезона. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 30 (16+14) очков за 59 матчей при полезности «минус 25».

Тренер «Нефтехимика» Гришин о легионерах: «Сейчас североамериканцы едут в Европу, игнорируя КХЛ. Не всегда получается привезти иностранца в Россию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoНефтехимик
переходы
logoЖан-Себастьян Деа
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Нефтехимика» Гришин о легионерах: «Сейчас североамериканцы едут в Европу, игнорируя КХЛ. Не всегда получается привезти иностранца в Россию»
212 июня, 09:03
«Нефтехимик» согласовал контракт с Данилой Квартальновым на год (Артур Хайруллин)
211 июня, 19:53
«Нефтехимик» и «Ижсталь» продлили договор о сотрудничестве
29 июня, 08:44
Главные новости
Яровой подпишет с «Каролиной» контракт новичка. У 21-летнего форварда «Витязя» 9+3 за 49 матчей в прошлом сезоне («Чемпионат»)
44 секунды назад
Ротенберг о СКА с Ларионовым: «Желаю всем удачи. Как тренер «России 25» буду мониторить каждого хоккеиста»
313 минут назад
Светлана Журова: «С Овечкиным никто из российских спортсменов не сравнится по популярности. НХЛ – международное соревнование, как и теннисные турниры»
427 минут назад
Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти – очень много. То, что написали про меня и клуб – просто вбросы»
2941 минуту назад
Коваленко может не подписать контракт с ЦСКА и остаться в НХЛ. Сообщалось, что «Торпедо» обменяет права на форварда в КХЛ («ВсеПроСпорт»)
8сегодня, 11:55
Дмитрий Губерниев: «Скоро Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом. Мы не можем помочь, мы не психиатры»
25сегодня, 11:36
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» дома сыграет с «Флоридой» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
26сегодня, 11:08
«Авангард» подпишет с Волковым контракт на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
15сегодня, 10:42
«Эдмонтон» еще не выбрал вратаря на 5-й матч серии с «Флоридой». Скиннера заменили в 4-й игре
6сегодня, 10:32
Шилов пропустил в овертайме финала АХЛ, отвлекшись на водопой перед вбрасыванием. Судьи отменили шайбу в ворота фарма «Ванкувера»
10сегодня, 10:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Это не выдумки, я точно знаю. Клуб имеет корни и традиции – печально, если его не будет»
2сегодня, 11:24
«Динамо» заплатит Готовцу 30 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)
сегодня, 10:53
Вайсфельд о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально. Надо понимать, что для лиги приоритетно»
5сегодня, 08:35
Зибанежад о Крайдере: «Анахайму» повезло иметь такого потрясающего игрока, человека и партнера по команде. Ты научил меня тому, что значит быть хоккеистом «Рейнджерс»
2сегодня, 07:20
«Бостон» выменял Седерстрема у «Чикаго». Защитник набрал 37 очков в 49 матчах за «Брюнэс» в прошлом сезоне
2сегодня, 06:32
Тренер «Нью-Джерси» Брылин остается в клубе: «Договорился о продлении соглашения на 2 года. Обязанности пока будут те же»
1сегодня, 05:55
Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ. Климович забил победный гол во 2-м овертайме, Шилов отразил 51 из 54 бросков, у Кудрявцева ассист
9сегодня, 04:25
«Питтсбург» продлил Имаму на год и подписал контракт новичка с лучшим новичком сезона SHL Фернстремом
3сегодня, 03:30
Вайсфельд о Бучельникове в ЦСКА: «Такой игрок будет полезен любой команде. Не сказал бы, что с Капризовым они хоккеисты одного типа»
вчера, 21:51
Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
13вчера, 21:14Фото